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Биатлонистка рассказала о соревнованиях без гражданства

Арина Пантова Арина Пантова/vk.com эксклюзивы

Арина Пантова

спорт [ версия для печати ]

Новоиспечённая российская биатлонистка Арина Пантова, ставшая в составе сборной Казахстана чемпионской мира среди девушек и призёром юношеской Олимпиады в Лиллехаммере, рассказала, как тренировалась и соревновалась в отсутствие российского гражданства.

«Я бегала на всех всероссийских соревнованиях. Просто меня не было в протоколе. Мне это даже начало нравиться. Никакого психологического давления, потому что знаешь, что все равно меня уберут из общего результата», — рассказала Пантова в интервью News.ru.

Также биатлонистка поделилась своими планами: в ближайшее время она примет участие в отборочных соревнованиях на Всемирную универсиаду. В перспективе она мечтает попасть на Олимпийские игры и выступить там достойно. По её словам, для этого «нужно проделать огромную работу над моей стрельбой и не потерять мой ход, а только улучшить его».


#сборнаяРоссии #биатлон #АринаПантова
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