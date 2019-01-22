Биатлонистка рассказала о соревнованиях без гражданства

https://news.ru/storage/news/a2bef7967033b7b013a657ccf0119423/db69f85c-cc4e-4181-8284-d8d0d5ad31b1_850.jpg Арина Пантова/vk.com эксклюзивы

Арина Пантова

Новоиспечённая российская биатлонистка Арина Пантова, ставшая в составе сборной Казахстана чемпионской мира среди девушек и призёром юношеской Олимпиады в Лиллехаммере, рассказала, как тренировалась и соревновалась в отсутствие российского гражданства.

«Я бегала на всех всероссийских соревнованиях. Просто меня не было в протоколе. Мне это даже начало нравиться. Никакого психологического давления, потому что знаешь, что все равно меня уберут из общего результата», — рассказала Пантова в интервью News.ru.

Также биатлонистка поделилась своими планами: в ближайшее время она примет участие в отборочных соревнованиях на Всемирную универсиаду. В перспективе она мечтает попасть на Олимпийские игры и выступить там достойно. По её словам, для этого «нужно проделать огромную работу над моей стрельбой и не потерять мой ход, а только улучшить его».