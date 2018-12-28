Биатлонист Фуркад рассказал о лучшем подарке на Рождество

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Мартен Фуркад

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, какой подарок на Рождество считает лучшим.

«Я получил сотни видео детей, которые играют в биатлон. В рождественское утро это стало для меня лучшим подарком», — поделился эмоциями и впечатлениями спортсмен в своём аккаунте в Twitter.

Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. На его счету также 11 побед на чемпионате мира и семь трофеев Кубка мира.

В сезоне 2018/19 французский биатлонист в общем зачёте Кубка мира располагается только на 5-м месте. В текущем сезоне спортсмен выиграл индивидуальную гонку и гонку преследования. Также в составе сборной Франции одержал победу в смешанной эстафете.

Ранее News.ru писал, что российская биатлонистка засмотрелась на огневом рубеже на итальянскую биатлонистку Доротею Вирер.