Белорусы останутся легионерами в РПЛ

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было решено оставить белорусских футболистов в статусе легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает пресс-служба РФС.
На данный момент на поле в составе одной команды могут выйти шесть легионеров.
Ранее хоккеисты из Белоруссии перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а президент Республики Беларусь Александр Лукашенко призвал снять статус легионеров с белорусских спортсменов и в других видах спорта.
Как писал News.ru, в РФС определились с тренером для «молодёжки».