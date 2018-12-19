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Белорусы останутся легионерами в РПЛ

JOEL MARKLUND/imago sportfotodienst/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было решено оставить белорусских футболистов в статусе легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает пресс-служба РФС.

На данный момент на поле в составе одной команды могут выйти шесть легионеров.

Ранее хоккеисты из Белоруссии перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а президент Республики Беларусь Александр Лукашенко призвал снять статус легионеров с белорусских спортсменов и в других видах спорта.

Как писал News.ru, в РФС определились с тренером для «молодёжки».


#футбол #РПЛ
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