Белорусы останутся легионерами в РПЛ

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На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было решено оставить белорусских футболистов в статусе легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает пресс-служба РФС.

На данный момент на поле в составе одной команды могут выйти шесть легионеров.

Ранее хоккеисты из Белоруссии перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а президент Республики Беларусь Александр Лукашенко призвал снять статус легионеров с белорусских спортсменов и в других видах спорта.

Как писал News.ru, в РФС определились с тренером для «молодёжки».