Белорусскую теннисистку Азаренко освистали на Уимблдоне: фото матча

Фото: EPA/ТАСС

Виктория Азаренко, Уимблдонский чемпионат — 2023

Белорусскую теннисистку Викторию Азаренко освистали после матча четвертого круга Уимблдона, в ходе которого она проиграла спортсменке с Украины Элине Свитолиной.

Белорусская спортсменка после решающего тай-брейка не стала жать руку сопернице с Украины — она сразу направилась к судье на вышке. В ответ зрители на трибунах неодобрительно зашумели.

На послематчевой пресс-конференции Азаренко объяснила, что украинские спортсмены не обмениваются рукопожатиями со спортсменами из России и Белоруссии. Не желая ставить соперницу в неудобное положение, белорусская теннисистка не стала подходить к сетке для рукопожатия. «Если Элина не хочет пожимать руку россиянам и белорусам, я уважаю ее решение. Но что я должна была сделать — остаться и ждать?» — спросила Азаренко на пресс-конференции.

Теннисистка Элина Свитолина предложила Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) сделать официальное заявление, что украинские спортсмены не будут пожимать руки соперникам из России и Белоруссии.

Что происходило во время матча Азаренко — Свитолина — в фотогалерее NEWS.ru.