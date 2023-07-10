Украинка призвала ATP и WTA отказаться от рукопожатий с россиянами Свитолина призвала ATP и WTA заявить, что украинцы не будут жать руки россиянам

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Элина Свитолина

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) должны официально дать право украинским спортсменам отказываться от рукопожатий с русскими и белорусскими игроками, передает РИА Новости со ссылкой на теннисистку Элину Свитолину из Украины. Такое заявление она сделала после победы над Викторией Азаренко из Белоруссии в четвертом этапе Уимблдона.

Лично я считаю, что теннисные организации должны выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий. Я не знаю, может быть, это недостаточно ясно для людей. Некоторые действительно не понимают, что происходит. Поэтому я думаю, что это будет правильным поступком, — заявила Свитолина.

Свитолина обыграла Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). После матча обе игроки не обменялись рукопожатием, и болельщики отреагировали на это неодобрительным свистом.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила Уимблдонский турнир, где ее уличили в подражании принцессе Диане. Она появилась на турнире в белой юбке и салатовом пиджаке люксового бренда Balmain стоимостью 2750 долларов. Именно его сравнили с пиджаком принцессы Дианы, в который она была одета на церемонии выноса знамени в 1988 году.