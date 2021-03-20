Белорусские спортсмены выступят на Олимпиаде под национальным флагом

https://static.news.ru/photo/f67f25a2-8a81-11eb-a338-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Костюченко/БелТа/ТАСС

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко заявил, что атлеты страны будут выступать на Олимпийских играх в Токио под национальным флагом и с национальным гимном.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать Виктора Лукашенко (старшего сына белорусского лидера Александра Лукашенко) новым президентом НОК Белоруссии. Глава НОК подчеркнул, что после принятия решения временно не признавать его избрание на этот пост МОК не стал обострять ситуацию.

Мы положительно отмечаем то, что международная структура не пошла на обострение отношений и наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное и остальное уже вторично, — цитирует его ТАСС.

Лукашенко также отметил, что делегация Белоруссии будет состоять из 200 человек. Это и спортсмены, и тренеры, и медицинский персонал, и технические сотрудники.

Ранее исполком МОК ввёл санкции против руководства белорусского НОК, включая Виктора Лукашенко, в тот момент занимавшего должность вице-президента. Ограничительные меры объяснили тем, что в НОК не защитили белорусских спортсменов от дискриминации по политическим мотивам. МОК мог ввести новые санкции, включающие запрет на использование национального флага на Олимпиаде.

В декабре 2020 года Международная федерация хоккея (IIHF) начала проверку, которая затрагивает в том числе деятельность президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Поводом стала смерть белорусского активиста Романа Бондаренко, писал NEWS.ru. Ряд СМИ сообщали, что в тот вечер, когда Бондаренко пострадал при потасовке, в районе драки был замечен человек, внешне похожий на Баскова. В январе 2021 года IIHF отняла у Минска право на проведение чемпионата мира по хоккею.