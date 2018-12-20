Бё призвал Фуркада дождаться его победы в Кубке мира

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Йоханнес Бё

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своём отношении к основному сопернику — французу Мартену Фуркаду.

«Я ужасно расстроюсь, если Мартен закончит карьеру раньше, чем я его обыграю в Кубке мира», — сказал Бё-младший «Матч ТВ».

Он добавил, что соперничество с французом заставляет его двигаться вперёд, поэтому он очень хочет, чтобы Фуркад своими глазами увидел его победу в общем зачёте КМ.

Ранее появилась информация, что Фуркад может завершить карьеру после ЧМ-2020.

Француз — пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Большого хрустального глобуса. После двух этапов Кубка мира он отстаёт от Бё в общем зачёте на 56 очков.

Фуркад признал превосходство соперника, писал News.ru.