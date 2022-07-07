Байден отреагировал на письмо задержанной в России баскетболистки Президент США Байден связался с женой задержанной в России баскетболистки Грайнер

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден ответил на письмо американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была арестована в России, передает CNN. Ранее спортсменка обратилась к президенту с просьбой сделать все возможное для ее возвращения.

По данным источника, Байден позвонил супруге Грайнер Шерель и заверил ее, что идет работа над скорейшим освобождением Бриттни. Он также прочитал Шерель письмо, которое собирается обнародовать 7 июля.

18 февраля баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из её багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Впоследствии результаты экспертизы показали, что это гашишное масло. 5 марта баскетболистку арестовали. Грайнер предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг американской баскетболистки Бриттни Грайнер. По его словам, она была задержана в России, поскольку у нее были обнаружены запрещённые вещества. Представитель Кремля добавил, что арест спортсменки не может быть политически мотивированным.