Байден прочел письмо арестованной в России баскетболистки Президент США Джо Байден прочел письмо арестованной в России баскетболистки Грайнер

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден ознакомился с письмом арестованной в России баскетболистки Бриттни Грайнер, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «Р-спорт». Она не сообщила, как Байден отреагировал на послание.

Президент прочел письмо, я была там в этот момент, — заявила Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.

18 февраля баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из её багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Впоследствии результаты экспертизы показали, что это гашишное масло. 5 марта баскетболистку арестовали. Грайнер предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг американской баскетболистки Бриттни Грайнер. По его словам, она была задержана в России, поскольку у нее были обнаружены запрещённые вещества. Представитель Кремля добавил, что арест спортсменки не может быть политически мотивированным.