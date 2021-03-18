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Австрийский горнолыжник Крихмайр выиграл общий зачёт КМ в супергиганте

16:10, 18 марта 2021
Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder vi/Global Look Press

Горнолыжник из Австрии Винсент Крихмайр завоевал малый Хрустальный глобус как победитель общего зачёта Кубка мира в супергиганте. Финальный этап соревнований в этой дисциплине был отменён из-за погодных условий.

Крихмайр по завершении сезона набрал 401 очко, на втором месте — представитель Швейцарии Марко Одерматт с 318 очками, третий — австриец Маттиас Майер (276). Как сообщает РИА Новости, россияне Иван Кузнецов, Александр Хорошилов и Александр Андриенко не сумели набрать рейтинговых очков по итогам сезона.

Среди женщин малый Хрустальный глобус завоевала швейцарка Лара Гут-Бехрами (525 очков), на втором месте — представительница Италии Федерика Бриньоне (323), на третьем — швейцарка Коринн Сутер (310). Россиянка Юлия Плешкова заняла лишь 39-е место, набрав 19 оков.

Как сообщал NEWS.ru, российская фристайлистка Анастасия Таталина на соревнованиях по сноуборду и фристайлу в американском Аспене выиграла золото в дисциплине «биг-эйр». Для страны это первая награда такого уровня на чемпионате мира.

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