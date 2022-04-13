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Спорт

Аскаров получил дату и соперника на следующий бой в UFC

Аскаров будет драться с американцем Пересом в рамках UFC
10:53, 13 апреля 2022
Аскаров получил дату и соперника на следующий бой в UFC Аскар Аскаров Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский боец UFC в наилегчайшем весе Аскар Аскаров узнал имя соперника и дату своего следующего боя, сообщили в соцсетях несколько источников, в том числе журналист Марсель Дорф. Аскаров будет драться с американцем Алексом Пересом.

Встреча спортсменов состоится на турнире UFC 16 июля. 

В последний раз Аскаров выходил в октагон 26 марта на турнире UFC on ESPN 33. Ему противостоял новозеландец Кай Кара-Франс. Судьи посчитали, что представитель Дагестана сумел выиграть только в первом раунде, а заключительные два отрезка остались за новозеландским бойцом.

Это поражение стало первым для Аскарова в карьере. Также на его счету 14 побед. На счету Алекса Переса 24 победы и шесть поражений.   

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