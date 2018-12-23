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Воронин: нам удалось изменить ход истории

Артём Воронин (17) vk.com/spartakhc

Артём Воронин (17)

спорт [ версия для печати ]
Форвард «Спартака» проанализировал победный матч с «Сочи»

Московский «Спартак» в родных стенах в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл «Сочи» (3:2 ОТ). Форвард «красно-белых» Артём Воронин в интервью корреспонденту News.ru заявил, что у «красно-белых» всегда тяжело складываются игры с «леопардами», а также поделился своими воспоминаниями из 90-х.

— «Сочи» — это не самый приятный для «Спартака» соперник. До этого момента «красно-белые» потерпели дома от них четыре поражения. Сейчас было принципиально добиться успеха?

— Да. Даже не надо делать тут акцент на том, выездная ли игра или домашняя. «Сочи» — очень неудобный соперник. Нам удалось изменить ход истории, прервать, если можно так сказать, черную полосу. Но и сейчас, признаюсь, было не легко добиться победы.

— Много ли сил оставили в этой домашней серии? С «Салаватом» вашей команде пришлось также несладко.

— Конечно. Нам надо больший упор сделать в будущем на игру в большинстве, так как очень тяжело голы даются. Из-за этого есть некое напряжение в команде, поэтому и матчи получаются тяжелыми. Хотя, кстати, в обороне мы не так плохо играем, но вот в атаке надо бы добавить.

vk.com/spartakhc

— Не показалась, что обе команды начали встречу несколько тяжеловато, раскачавшись лишь к середине второго периода?

— Есть такое, да. Но не только начали так, но и продолжали тоже, к сожалению. Хорошо, что смогли забросить шайбы в определенные моменты, это смогло нас взбодрить. Но с клубом «Сочи» всегда тяжело, как я уже и говорил ранее. Ничего, в воскресенье у нас выходной, будет время восстановиться, подготовиться к выездной серии.

— Как вам новая форма? Она вроде бы счастливой оказалась.

— Вроде бы да, но если сравнивать с остальными, то мне понравился стиль шестидесятых. Это, если не ошибаюсь, игра с ярославским «Локомотивом». Черное с красным — это очень крутое сочетание, если честно. Был бы рад, если бы такой комплект был бы у нас в сезоне. Даже если просто черные майки. Это ведь круто смотрится. А оранжевая — это немного необычно, но я не против в такой провести одну встречу.

— То есть вы были бы в футболе против сборной Голландии? У них как раз оранжевый — это традиционный цвет формы.

— Мне Голландия, если говорить о стране, нравится, но у нас немного другие цвета — красный и белый. Хотелось бы, чтобы в будущем была бы третья форма, но там я бы черный цвет выбрал.

— Вам рассказывали об истории оранжевого свитера?

— Конечно. Мы в курсе того, что в этой форме «Спартак» побеждал в 1990 году на Кубке Шпенглера. Историю своей команды мы знаем.

vk.com/spartakhc

— С чем у вас ассоциируются девяностые?

— Я с отцом много ходил по различным увеселительным местам, это впилось в память.

— Аттракционы?

— Можно это и так назвать (смеётся). Застал не свои девяностые, а отцовские. Папка веселился, и иногда приходилось ходить и его контролировать.

— Чтобы он домой дошёл?

— Да, да. Вроде бы так сильно контролировать и не надо было. Мы все пережили, остались лишь хорошие и позитивные воспоминания.


#хоккей #КХЛ #Спартак #хксочи #интервью
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