Аршавин будет тренироваться с дублем «Зенита»

https://news.ru/storage/news/494a69d5384e7ab6f11eec752e2af7eb/7d715856-e026-4058-84b7-269cc346b1f4_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Андрей Аршавин

Главный тренер футбольного клуба «Зенит-2» (Санкт-Петербург) Владислав Радимов заявил, что бывший нападающий сборной России будет проводить тренировки вместе с командой.

«Я очень рассчитываю на помощь Андрея Аршавина. В свободное от работы время он будет тренироваться с „Зенитом-2“», — приводит слова Радимова «СЭ».

Радимов также отметил, что в прошлом году состав команды омолодили, поэтому футболистам необходимо освоиться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), где выступает клуб. По его мнению, игрокам нужно будет окрепнуть, и в этом им поможет Андрей Аршавин.

«Аршавин ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и все показать. Пацаны получат бесценный опыт» — заключил Радимов.

«Зенит-2» в турнирной таблице ФНЛ занимает последнее место после 24 туров. В активе команды 8 очков.