Аршавин будет тренироваться с дублем «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит-2» (Санкт-Петербург) Владислав Радимов заявил, что бывший нападающий сборной России будет проводить тренировки вместе с командой.
«Я очень рассчитываю на помощь Андрея Аршавина. В свободное от работы время он будет тренироваться с „Зенитом-2“», — приводит слова Радимова «СЭ».
Радимов также отметил, что в прошлом году состав команды омолодили, поэтому футболистам необходимо освоиться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), где выступает клуб. По его мнению, игрокам нужно будет окрепнуть, и в этом им поможет Андрей Аршавин.
«Аршавин ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и все показать. Пацаны получат бесценный опыт» — заключил Радимов.
«Зенит-2» в турнирной таблице ФНЛ занимает последнее место после 24 туров. В активе команды 8 очков.