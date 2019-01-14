«Анжи» запретили подписывать футболиста ПСЖ

Махачкалинский «Анжи» не сможет приобрести нападающего Николоза Кутателадзе из-за запрета на регистрацию новых игроков, сообщает Sport24.
Ранее у «Анжи» были проблемы с финансированием и выплатой зарплаты игрокам. Российский футбольный союз (РФС) по разрешении споров наложил на «Анжи» запрет на регистрацию новых футболистов. Это сделано в качестве обеспечительной меры.
Портал transfermarkt оценивает стоимость 17-летнего грузина в 100 тысяч евро. Форвард выступал за команду ПСЖ не старше 16 лет. А до этого нападающий в течение двух лет тренировался в академии пражской «Спарты» и занимался в академии французского «Лилля».
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