«Анжи» запретили подписывать футболиста ПСЖ

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Николоз Кутателадзе

Махачкалинский «Анжи» не сможет приобрести нападающего Николоза Кутателадзе из-за запрета на регистрацию новых игроков, сообщает Sport24.

Ранее у «Анжи» были проблемы с финансированием и выплатой зарплаты игрокам. Российский футбольный союз (РФС) по разрешении споров наложил на «Анжи» запрет на регистрацию новых футболистов. Это сделано в качестве обеспечительной меры.

Портал transfermarkt оценивает стоимость 17-летнего грузина в 100 тысяч евро. Форвард выступал за команду ПСЖ не старше 16 лет. А до этого нападающий в течение двух лет тренировался в академии пражской «Спарты» и занимался в академии французского «Лилля».

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