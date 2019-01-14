USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,295 $   Brent59.55 $ Bitcoin3,546.65 $
МОСКВА-2°C15:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

«Анжи» запретили подписывать футболиста ПСЖ

Николоз Кутателадзе Nikoloz Kutateladze/facebook.com

Николоз Кутателадзе

спорт [ версия для печати ]

Махачкалинский «Анжи» не сможет приобрести нападающего Николоза Кутателадзе из-за запрета на регистрацию новых игроков, сообщает Sport24.

Ранее у «Анжи» были проблемы с финансированием и выплатой зарплаты игрокам. Российский футбольный союз (РФС) по разрешении споров наложил на «Анжи» запрет на регистрацию новых футболистов. Это сделано в качестве обеспечительной меры.

Портал transfermarkt оценивает стоимость 17-летнего грузина в 100 тысяч евро. Форвард выступал за команду ПСЖ не старше 16 лет. А до этого нападающий в течение двух лет тренировался в академии пражской «Спарты» и занимался в академии французского «Лилля».

Как писал News.ru, Колосков оценил шансы Кузьмина на пост главы РФС.


#футбол
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
спорт 13:28, 14 января 2019
Колосков оценил шансы Кузьмина на пост главы РФС
спорт 13:19, 14 января 2019
11-летний хоккеист потерял сознание после удара судьи
спорт 13:06, 14 января 2019
«Давший леща» Нурмагомедову Диас отказался от боя с ним
Лента новостей
технологии 14:59
Египетский спутник Egyptsat-A остался без страховщика
экономика 14:58
ФТС России рассказала о росте доходов от экспорта нефти
спорт 14:56
Лучший игрок «Динамо» не сыграет в Матче звёзд КХЛ
общество 14:54
Амурская область оплатит лечение заражённых гепатитом С детей
общество 14:53
Суд взыскал деньги с больницы за смерть новорождённой
Другие новости
спорт 14:56
Лучший игрок «Динамо» не сыграет в Матче звёзд КХЛ
спорт 14:50
Давыдов не нужен «Спартаку»
спорт 14:43
Игрок НХЛ признался в алкоголизме
спорт 14:18
Норвежский биатлонист объяснил провал в эстафете
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top