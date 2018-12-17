Как Бабиков «ушёл» и «вернулся» в сборную за сутки

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Антон Бабиков

Биатлонист сборной России стал жертвой неразберихи

Российский биатлон штормит последние несколько лет. Казалось бы, с приходом нового руководителя Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва всё должно было поменяться. Ан нет! Как был бардак, так, судя по последним событиям, и остался. Как выяснилось, за сутки можно не только выпасть из обоймы сборной, но и заново в неё попасть. Ярким примером служит ситуация с российским биатлонистом Антоном Бабиковым. News.ru рассказывает о том, что же произошло.

Предыстория

На втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) должна была пройти мужская эстафетная гонка. Состав был определён. По планам тренерского штаба должны были выступать Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. После того как россиянин Антон Бабиков стал серебряным призёром на этапе Кубка IBU, его отметили и даже планировали пригласить в сборную прямо на австрийский этап, на эстафету.

«Мы рассматриваем Бабикова на эстафету. Вчера в Кубке IBU он хорошо пробежал», — говорил главный тренер российской команды Анатолий Хованцев в интервью ТАСС.

Однако события после этого заявления полетели быстрее пули. Вечером в официальном Instagram-аккаунте Драчёва появилась информация о том, что Бабиков отказался от участия в Кубке мира. Как заявил глава СБР, спортсмен отказался приезжать в Хохфильцен. Утром следующего дня сам биатлонист на своей странице в Instagram опроверг данную информацию в ответе на вопросы болельщиков.

«Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать — я не отказывался», — заявлял спортсмен.

Ближе к началу эстафетной гонки появилось заявление от СБР, что руководство организации приняло решение об отстранении спортсмена от участия в Кубках мира на протяжении года.

«Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше», — приводил слова Драчёва ТАСС.

Сразу же разгорелся скандал: биатлонист добровольно отказался от участия в Кубке мира в составе основной команды. Помимо этого, ещё и Евгений Гараничев не смог принять участие в гонке, и вместо него был в экстренном порядке заявлен Эдуард Латыпов. На протяжении всей трансляции гонки обсуждался вопрос неучастия Бабикова. Отметим, что российский квартет занял пятое место в мужской эстафете.

Евгений Тумашов/ТАСС Александр Тихонов

Прояснил ситуацию четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. По его словам, он лично позвонил тренеру Бабикова Виктору Никитину и тот подтвердил, что его подопечный не отказывался переехать из Риднауна, где проводился Кубок IBU. Оказалось, что спортсмен был даже не в курсе тех «закулисных игр», в которые был втянут заочно.

«Я говорил с тренером Бабикова Виктором Никитиным, который подтвердил, что он не отказывался бежать эстафету. Тут же набираю Бабикова, который мне подтвердил, что он не отказывался. Это тренеры решили между собой, что ему не стоит переезжать. А самого его никто не спрашивал, и он не отказывался», — написал Тихонов на личном сайте.

После окончания эстафеты на Кубке мира Драчёв попытался прояснить ситуацию, но от этого она понятнее и яснее не стала. По его словам, вместе с главным тренером сборной России Анатолием Хованцевым они позвонили в тренерский штаб команды, которая выступает на Кубке IBU. Тренер Сергей Белозёров попросил перезвонить после общения со спортсменом в течение пяти минут. В ответном разговоре Белозёров сказал, что Бабиков устал и «не поедет к вам, а останется здесь». После этого Анатолий Хованцев высказал собственную версию произошедшего «конфуза».

«По Бабикову скажу одно: после вчерашнего спринта он себя неважно чувствовал. На финишном круге проиграл около 30 секунд. Если его везти оттуда, то это дорога. Вчера сошлись на том, что ему лучше не ехать сюда», — сказал главный тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Получается, что спортсмен стал опосредованным участником разборок между двумя тренерскими штабами? Возникает вопрос: почему коммуникация между ними не налажена?

То, что Бабикова обвиняли напрасно, подтверждается тем фактом, что в конечном счёте руководство СБР приняло решение допустить спортсмена до участия в третьем этапе Кубка мира, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 20 по 23 декабря. Вместе с Бабиковым в состав первой сборной приедет Александр Поварницын. На Кубок IBU, между тем, отправлены Эдуард Латыпов и Алексей Слепов. В женской команде вместо Ульяны Кайшевой, которая поедет на Кубок IBU, в сборной выступит Анастасия Морозова.

Реакция болельщиков

К слову, зрители биатлонных баталий Кубка мира усомнились в словах президента СБР Владимира Драчёва. По мнению многих пользователей Сети, Бабиков не мог добровольно отказаться от участия в Кубке мира.

«Там Губерниев с (Дмитрием. — Ред.) Васильевым какой-то разнос устроили, что Вы „из-за самочувствия отказались, и это неправильное решение для спортсмена“. Что-то я им вообще не верю», — написал пользователь writerudite в профиле Антона Бабикова.

Unbrokenrecord: «Ну вот. СБР отстранил Антона от выступлений на Кубке Мира до конца года. Маразм крепчал. Драчёв опустился на дно совсем».

ilinitskaya_olga: «В прямом эфире женской гонки Губерниев на всю страну заявил, что вы отказались бежать за национальную сборную! Где такое видано и т. д. Слушать было противно ибо не Губерниеву давать оценку действиям. Языком работает, шёл бы что ли главным тренером работать раз все лучше всех знает! Хочу Антон вас поддержать в этой ситуации!»

Tobias NykÃ„Nen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Антон Бабиков

Bregedosinka: «Антон, поздравляю с отличными выступлениями (на Кубке IBU. — Ред.). Очень жаль, что ваше начальство и пресса больше пытаются задеть и подковырнуть спортсмена, чем поддержать! Было сейчас очень неприятно слушать их! Надеюсь, что ты не восприимчив к подобной фигне! Удачи на стартах!»

А вот эти комментарии уже в Instagram-аккаунте президента СБР красуются.

biatlonmylove: «Владимир Драчёв, он, конечно, отказался. На кубок России захотел поехать. Не можете признать свою ответственность, ваш честный отбор — лажа. Перекладываете вину на других регулярно!... Превратили спорт в помойку! Стыдно за вас!»

asil.li.00: «Бабиков не отказывался, мало того ему и не предложили даже! Зачем вводить людей в заблуждение?»

Подобная ситуация не оставила равнодушными многих. Конечно, были и те, кто отстаивал позицию Владимира Драчёва. Но большинство всё-таки выразило поддержку и приняло мнение Антона Бабикова.

Такую победу можно назвать условной. Хотя о какой победе можно говорить, если вторая сторона «боевых действий» не предпринимала никаких шагов? И вообще оказалась втянутой в эти «игрища» непонятно зачем и за что.

Российский биатлон и так находится на грани, и последние события с австрийской полицией доказывают это. Так зачем же ещё и изнутри его «шатать»? В конце концов, лодка-то может и перевернуться.