Американский журналист сравнил Щербакову с уставшей старухой

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) выиграла крупный турнир по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive (CS:GO). Об этом сообщается на странице игры в Twitter. Состязание проходило в столице Швеции — Стокгольме — с 26 октября по 7 ноября.

В состав команды входят Александр Костылев, Валерий Ваховский, Денис Шарипов, Кирилл Михайлов и Илья Залуцкий. За победу команда получила приз в размере $1 млн. По данным киберспортивной организации PGL, финал,...