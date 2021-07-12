Александр Емельяненко победил Джеффа Монсона

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл поединок с Джеффом Монсоном. Встреча проходила по правилам, приближенным к профессиональному боксу, но носила неофициальный характер. Победителем боя был объявлен Емельяненко.

Поединок состоялся 23 февраля в Москве на «ЦСКА-Арене» в рамках шоу организации Hardcore. Встреча была рассчитана на три раунда по две минуты. По итогам всей дистанции боя, судьи единогласным решением отдали победу россиянину.

Отметим, что 15 ноября 2012 года Александр Емельяненко и Джефф Монсон провели бой по смешанным единоборствам на турнире M-1 Challenge 3 в Санкт-Петербурге. Тогда победу удушающим приёмом «север-юг» одержал Монсон.

Ранее полиция в Москве задержала Азамата Бостанова, менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко. На Бостанова написала заявление 30-летняя девушка. Она попала в больницу с переломом ребра, травмой грудной клетки, многочисленными синяками и ссадинами.