55 спортивных федераций получат поддержку от государства

https://static.news.ru/photo/14b6d886-a4bd-11ea-bee2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что поддержку от государства получат 55 общероссийских спортивных федераций.

Поддержу получат и некоммерческие организации, которые реализуют социальные проекты. В реестр Минспорта включено 55 общероссийских спортивных федераций, — сказал Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня, писал NEWS.ru.

15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня и объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Позже Роспотребнадзор согласовал с Российской премьер-лигой возможность проведения матчей с болельщиками после возобновления сезона.