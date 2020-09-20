Зюганов призвал народ выйти на защиту памятников Ленину

https://static.news.ru/photo/c405eed4-fb3f-11ea-8cdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал полицию и российских граждан выйти на защиту памятников Владимиру Ленину от вандалов.

Об этом он сказал в интервью изданию «Подъём». По его словам, таким образом народ возьмёт под охрану «и памятники, и свою историю», вандалы, оскверняющие монументы вождю, «заплатят самую жёсткую цену».

Разберёмся с каждой этой сволочью, они получат по заслугам. Или мы будем соблюдать законы и конституцию, или мы будем защищать свою историю, или мы будем обречены, — заявил Зюганов.

По его мнению, необходимо выяснить, кто совершил акты вандализма по отношению к памятникам. Кроме того, нужно ещё в школе приучать детей «знать свою историю, понимать, что происходит».

Те, кто плюют в историю, тоже должны отвечать, в том числе и в уголовном порядке, — сказал он.

За последние дни сразу в нескольких российских городах неизвестные осквернили памятники Ленину: в Миассе монумент облили красной краской и написали на нём слово «Убийца», в Барнауле женщина написала на постаменте, на котором стоит памятник, нецензурное слово.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нью-йоркский художник Дэвид Датуна намерен построить в Вашингтоне копию Мавзолея Ленина, а также выкупить у России тело вождя. Для этого он готов собрать более $1 млрд.