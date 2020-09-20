Зюганов призвал народ выйти на защиту памятников Ленину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал полицию и российских граждан выйти на защиту памятников Владимиру Ленину от вандалов.
Об этом он
Разберёмся с каждой этой сволочью, они получат по заслугам. Или мы будем соблюдать законы и конституцию, или мы будем защищать свою историю, или мы будем обречены, — заявил Зюганов.
По его мнению, необходимо выяснить, кто совершил акты вандализма по отношению к памятникам. Кроме того, нужно ещё в школе приучать детей «знать свою историю, понимать, что происходит».
Те, кто плюют в историю, тоже должны отвечать, в том числе и в уголовном порядке, — сказал он.
За последние дни сразу в нескольких российских городах неизвестные осквернили памятники Ленину: в Миассе монумент облили красной краской и написали на нём слово «Убийца», в Барнауле женщина написала на постаменте, на котором стоит памятник, нецензурное слово.
Ранее NEWS.ru писал о том, что нью-йоркский художник Дэвид Датуна намерен построить в Вашингтоне копию Мавзолея Ленина, а также выкупить у России тело вождя. Для этого он готов собрать более $1 млрд.
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