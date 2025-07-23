Зумер засудил «Магнит» за неправильную фигурку Леди Баг в киндере Россиянин засудил «Магнит» за фигурку из «Леди Баг и Суперкот» в киндер-сюрпризе

В Таганроге 20-летний фанат мультфильма «Леди Баг и Суперкот» отсудил восемь тысяч рублей у сети супермаркетов «Магнит», сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, парню не понравилось, что в доставленных ему киндер-сюрпризах оказалась обычная игрушка, а не коллекционная.

Как говорится в публикации, россиянин заказал себе три киндера, указав в комментарии, что заказ не нужно привозить, если внутри шоколадного яйца не будет самой Леди Баг. В итоге, его худшие опасения подтвердились — игрушка оказалась не та. Сначала парень пытался решить проблему в техподдержке, а потом подал иск в суд.

Вместе с юристом, пишет канал, фанат мультфильма требовал 17 тысяч рублей компенсации, включая моральный вред, штраф и расходы на специалиста. Суд встал на его сторону, однако снизил размер выплаты до восьми тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российский суд впервые отменил увольнение сотрудницы, которую компания заменила искусственным интеллектом. Жительница Москвы отсудила 1,5 млн рублей у работодателя и добилась возвращения на рабочее место.