Зоопсихолог объяснила причины феномена бесстрашия заразных городских крыс Зоопсихолог Лисичкина: крысы могут потерять страх после заражения паразитами

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Бесстрашию заразных городских крыс существует как минимум три объяснения: боязнь котов при охоте за ними, повышение отваги из-за увеличения крысиной стаи и заражение паразитами, лишающее их нервную систему чувства страха, рассказала СМИ кинолог, ветеринар и зоопсихолог Лидия Лисичкина.

Что касается котов, особенно домашних или потерявшихся, то далеко не все из них знают, как быть с крысами, да еще с такими большими, и как вообще охотиться за ними.

Взрослая крыса для кота — очень неприятная и даже противная добыча. Если у кота есть выбор, он сделает его в пользу наживы менее внушительных размеров, — говорит Лисичкина.

Также бесстрашие крыс зависит от их количества в стае, добавляет она. В том случае, если популяция в городе разрослась до огромных размеров, пора бить тревогу. При этом для того, чтобы избавиться от переизбытка неприятных соседей, лучше сократить число мусорных баков на улицах и своевременно вывозить отходы. «Исчезнет грязь — исчезнут и крысы», — считает кинолог.

Еще одна причина бесстрашия городских крыс, кажется, и вовсе из области фантастики. Опасные грызуны могут быть заражены паразитами, оказывающими влияние на их нервную систему и лишающими чувства страха. Если крысу съест хищник покрупнее, паразит заразит уже его организм, объясняет эксперт.

Токсоплазмы — простейшие (паразиты), которые предпочитают, как бы страшно это ни звучало, жить в кошках, потому что их организм — наиболее благоприятная среда для размножения. Чтобы заполучить такую, токсоплазма может манипулировать поведением грызунов и других животных, заразившихся ею, — заключила зоопсихолог.

Ранее сообщалось, что крыса упала в тарелку одного из посетителей ресторана «Токио» в городе Находке Приморского края. До этого менеджеры заведения заметили ее в мусорном баке. После того как животное прошлось по тарелке с блюдом, оно спрыгнуло со стола и убежало. Инцидент с падением грызуна сняли на видео.