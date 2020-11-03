«Знал, что умрёт»: в Барнауле врач скончался от COVID-19, спасая пациентов

https://static.news.ru/photo/b2678380-1dcd-11eb-9b1f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Кочетов Фото: Юрий Кочетов/vk.com

Смерть и.о. руководителя отделения реанимации барнаульской горбольницы № 10 Юрия Кочетова вызвала скандал в медицинском сообществе. Его коллеги, как и вдова врача, винят чиновников от здравоохранения в том, что те не создали условия для безопасности специалистов.

Кочетов скончался 2 ноября. До этого он несколько недель переносил болезнь на ногах, находясь на рабочем месте. При этом поначалу даже не знал, что уже заражён, а когда понял это, возможно, было слишком поздно.

По словам вдовы врача Едены Кочетовой, недомогание её супруг почувствовал 7-8 октября, а 10 числа сдал тест на коронавирус. Лишь спустя шесть дней больница получила результаты, но медику о них не сообщили: глава отделения реанимации узнал диагноз самостоятельно, заглянув в реестр ковидных пациентов.

Все эти дни он работал с температурой 39,5 и одышкой. Он говорил, что уже прошел почти всё лечение, сам ставил себе антибиотики. Но я так думаю, что, будучи столько лет врачом, он просто уже знал, что умрёт, — цитирует Кочетову «Подъём».

Она отметила, что никаких соболезнований от руководства больницы семье до сих пор не поступило.

Вдова также рассказала, что формально в больнице взять больничный не запрещали. Однако, учитывая ответственность её супруга, неприкрыто сетовали, что без него работать будет некому. В итоге Кочетов не стал оставлять молодого доктора работать в одиночку.

Супруга погибшего считает, что её муж умер от тромбоза лёгочной артерии, который проявился как осложнение коронавируса. Точный диагноз поставит экспертиза. Но это произойдёт не раньше, чем через три дня, так как морги перегружены.

В семье погибшего остались сын и дочь.

Министерство здравоохранения Алтайского края начало проверку обстоятельств смерти врача.

Тем временем в социальных сетях появились обращения барнаульских медиков. Они пожаловались на политику двойных стандартов, когда главе регионального Минздрава Дмитрию Попову или губернатору Виктору Томенко при первых же признаках коронавируса предоставляют отдельные палаты, а врачам приходится работать до последнего.

Почему у Попова только сопля из носа выскочила, он побежал на больничный сразу же, а почему Юрий Николаевич [Кочетов] ходил до последнего на работу? <...> Почему Томенко лежал в отдельной палате в краевой больнице с ковидом, не в ковидном госпитале? Почему врачи сдыхают на работе? — сказано в видеообращении одного из врачей-анестезиологов.

Ранее, как писал NEWS.ru, тележурналист Владимир Познер обнародовал письмо российского главврача о проблемах, с которыми столкнулась отечественная медицина во время пандемии. Автор послания — главврач клиники в Саратове. Заболев и оказавшись «по другую сторону», он был неприятно удивлён тем, как работает система.