Знакомые рассказали о состоянии мамы убитых в Рыбинске девочек

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После того, как женщина обнаружила тела своих дочерей 8 и 13 лет, она «только охает или мычит». Об этом рассказали её коллеги и местные жители.

Сейчас мать изнасилованных и убитых её сожителем детей живёт в больнице, куда недавно устроилась работать медсестрой.

Сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит. Все ждут приезда мужа, говорят, что он уже вылетел, — поделилась приятельница.

Ещё одна местная жительница рассказала, что мать девочек находится в очень тяжёлом состоянии. Кроме того, у неё возникли разногласия с бывшим мужем из-за того, что она хочет кремировать дочерей, а он — забрать девочек на родину в Омск и похоронить там.

В субботу прилетает мама. Все усложняется разногласиями с мужем. Он хочет увезти тела девочек в Омск, но ее не отпустят отсюда пока. Она хочет кремировать тела, — отметила собеседница НТВ.

После развода с мужем, который является сотрудником правоохранительных органов, женщина познакомилась с Виталием Молчановым и месяц назад вместе с девочками уехала к нему в Рыбинск. 14 сентября медсестра вернулась домой с работы и обнаружила тела убитых и изнасилованных дочерей. В расправе над детьми заподозрили её сожителя, который, как выяснили полицейские, оказался судим за убийство малолетнего, изнасилование и надругательство над телами умерших. На свободу он вышел лишь в прошлом году.

Молчанов, задержанный за изнасилование и убийство двух малолетних дочерей своей сожительницы, раскаялся в содеянном. На допросе он заявил, что сам не понимает, почему совершил это чудовищное преступление.

Как писал NEWS.ru, 19 сентября рыбинскому маньяку предъявили обвинение.