Змея укусила ребёнка в контактном зоопарке в Екатеринбурге

Пятилетняя посетительница контактного зоопарка в Екатеринбурге пострадала от укуса змеи. По факту происшествия проводится проверка, сообщает портал Е1.ru.

По словам родителей девочки, сотрудники зоопарка заверили их, что змеи неопасны для человека и их можно брать на руки. Пока с рептилией фотографировалась старшая сестра пострадавшей, та вела себя спокойно. Когда змею передали младшей девочке, она вцепилась ребёнку в щёку.

Научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова пояснила порталу, что змея могла агрессивно отреагировать на повышенное внимание со стороны людей. Она отметила, что в контактных зоопарках животные постоянно находятся в состоянии стресса, поскольку их всё время трогают посетители.

Кроме того, специалист предположила, что до инцидента девочка могла брать в руки других животных — грызунов, цыплят. Змея, для которой они являются добычей, могла среагировать на запах.

Уварова добавила , что укус змеи похож на укол иглой шприца. Он неприятен, но не представляет опасности. Нужно только обработать рану.

Следователи СКР начали доследственную проверку инцидента. Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, руководство и персонал администрации контактного зоопарка, истребуется документация, а также выясняется степень тяжести вреда, который причинён здоровью пострадавшей, сообщается на сайте ведомства.

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