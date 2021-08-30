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Змея укусила ребёнка в контактном зоопарке в Екатеринбурге

11:38, 30 августа 2021
Змея укусила ребёнка в контактном зоопарке в Екатеринбурге Фото: park_babochek_ekb/instagram.com
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Пятилетняя посетительница контактного зоопарка в Екатеринбурге пострадала от укуса змеи. По факту происшествия проводится проверка, сообщает портал Е1.ru.

По словам родителей девочки, сотрудники зоопарка заверили их, что змеи неопасны для человека и их можно брать на руки. Пока с рептилией фотографировалась старшая сестра пострадавшей, та вела себя спокойно. Когда змею передали младшей девочке, она вцепилась ребёнку в щёку.

Научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова пояснила порталу, что змея могла агрессивно отреагировать на повышенное внимание со стороны людей. Она отметила, что в контактных зоопарках животные постоянно находятся в состоянии стресса, поскольку их всё время трогают посетители.

Кроме того, специалист предположила, что до инцидента девочка могла брать в руки других животных — грызунов, цыплят. Змея, для которой они являются добычей, могла среагировать на запах.

Уварова добавила, что укус змеи похож на укол иглой шприца. Он неприятен, но не представляет опасности. Нужно только обработать рану.

Следователи СКР начали доследственную проверку инцидента. Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, руководство и персонал администрации контактного зоопарка, истребуется документация, а также выясняется степень тяжести вреда, который причинён здоровью пострадавшей, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Московской области в цирке-шапито медведь напал на дрессировщика. Тот получил множественные укушенные раны головы и лица и был госпитализирован. Пострадал также 12-летний сын артиста.

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