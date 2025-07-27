Зимний, но не скучный: салат, который переплюнул оливье

Этот салат с простым названием «Зимний» чем-то похож на классический оливье, но с приятными нюансами. Его нежный вкус и яркий аромат зелени делают блюдо праздничным и уютным одновременно. Обязательно попробуйте приготовить его сами — отличный вариант как для застолья, так и для ужина в кругу семьи.
Ингредиенты
- Картофель — 8 шт.
- Морковь — 4 шт.
- Яйцо — 6 шт.
- Колбаса вареная — 500 г
- Горошек консервированный — 350 г
- Огурцы соленые — 5 шт.
- Майонез — 400 г
- Соль и перец — по вкусу
- Зеленый лук и укроп — по вкусу
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность — 169 ккал
- Белки — 15 г
- Жиры — 3 г
- Углеводы — 8 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Подготовьте продукты: яйца сварите вкрутую, картофель — в мундире, морковь — до мягкости.
Шаг 2. Очистите овощи, нарежьте картофель небольшими кубиками.
Шаг 3. Морковь нарежьте такими же кубиками.
Шаг 4. Выложите нарезанные картофель и морковь в большую миску.
Шаг 5. Добавьте в миску консервированный горошек, предварительно слив жидкость.
Шаг 6. Нарежьте яйца кубиками и высыпьте их к овощам.
Шаг 7. Аналогично нарежьте вареную колбасу и добавьте в салат.
Шаг 8. Мелко нарежьте соленые огурцы и тоже выложите в миску.
Шаг 9. По вкусу добавьте нарубленный зеленый лук и укроп.
Шаг 10. Приправьте салат солью, перцем, заправьте майонезом и хорошо перемешайте. Дайте немного настояться в холодильнике перед подачей.
Такой салат порадует вас насыщенным вкусом и знакомыми с детства нотками. Он подойдет и для праздников, и для обычного ужина. Попробуйте приготовить — результат точно не разочарует.
Картофель — универсальный продукт, но мало кто догадывается, что из него можно сделать настоящие колбаски. Это блюдо удивит даже искушенных гурманов своей оригинальностью и насыщенным вкусом.