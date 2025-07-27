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27 июля 2025 в 10:53

Зимний, но не скучный: салат, который переплюнул оливье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат с простым названием «Зимний» чем-то похож на классический оливье, но с приятными нюансами. Его нежный вкус и яркий аромат зелени делают блюдо праздничным и уютным одновременно. Обязательно попробуйте приготовить его сами — отличный вариант как для застолья, так и для ужина в кругу семьи.

Ингредиенты

  • Картофель — 8 шт.
  • Морковь — 4 шт.
  • Яйцо — 6 шт.
  • Колбаса вареная — 500 г
  • Горошек консервированный — 350 г
  • Огурцы соленые — 5 шт.
  • Майонез — 400 г
  • Соль и перец — по вкусу
  • Зеленый лук и укроп — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 169 ккал
  • Белки — 15 г
  • Жиры — 3 г
  • Углеводы — 8 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте продукты: яйца сварите вкрутую, картофель — в мундире, морковь — до мягкости.

Шаг 2. Очистите овощи, нарежьте картофель небольшими кубиками.

Шаг 3. Морковь нарежьте такими же кубиками.

Шаг 4. Выложите нарезанные картофель и морковь в большую миску.

Шаг 5. Добавьте в миску консервированный горошек, предварительно слив жидкость.

Шаг 6. Нарежьте яйца кубиками и высыпьте их к овощам.

Шаг 7. Аналогично нарежьте вареную колбасу и добавьте в салат.

Шаг 8. Мелко нарежьте соленые огурцы и тоже выложите в миску.

Шаг 9. По вкусу добавьте нарубленный зеленый лук и укроп.

Шаг 10. Приправьте салат солью, перцем, заправьте майонезом и хорошо перемешайте. Дайте немного настояться в холодильнике перед подачей.

Такой салат порадует вас насыщенным вкусом и знакомыми с детства нотками. Он подойдет и для праздников, и для обычного ужина. Попробуйте приготовить — результат точно не разочарует.

Картофель — универсальный продукт, но мало кто догадывается, что из него можно сделать настоящие колбаски. Это блюдо удивит даже искушенных гурманов своей оригинальностью и насыщенным вкусом.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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