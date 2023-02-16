«Зимнее время пролоббировали телекомпании»: нужен ли сезонный перевод часов В России возобновилась дискуссия вокруг возвращения летнего и зимнего времени. Все за и против — в материале NEWS.ru

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Спустя девять лет депутаты опять вернулись к вопросу о переводе стрелок на летнее и зимнее время. Решение Госдумы от 2014 года уже готовы объявить ошибочным. Сейчас в России «зимнее» время действует круглый год. По мнению депутата Госдумы Михаила Матвеева, это негативно сказывается на экономике и здоровье россиян, в связи с чем он выдвинул инициативу о возвращении «сезонного времени». NEWS.ru разбирался в возможных плюсах и минусах перевода часов.

Только в 17 регионах России реальное время соответствует астрономическому, все остальные не попадают под эти критерии. В них летом слишком рано наступает рассвет — чуть ли не в 4 ночи, а солнце садится ранее 22 часов, сообщил в беседе с NEWS.ru Михаил Матвеев. По его словам, раньше ситуация регулировалась путем введения летнего времени. Сейчас же у людей фактически украли «световые часы».

Принято считать, что переход на летнее и зимнее время позволяет экономить ресурсы. В первую очередь — электроэнергию. По мнению Матвеева, сезонные переводы времени позволяют экономить около 2,5 млрд киловатт-часов. Когда страна живет в вечном зимнем времени, свет горит в домах и офисах лишний час.

Если человек приходит с работы домой и через пять часов включает свет — это одно, а если через четыре — уже совершенно другое. Этот светлый час он может провести на огороде, занимаясь спортом и за другими полезными занятиями. Критики и оппоненты говорят: вы просто вставайте раньше и ложитесь. Но это все ерунда. Человек существо социальное. Начало рабочего дня он не определяет, это определяет работодатель. Михаил Матвеев депутат Госдумы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Белые ночи в Санкт-Петербурге

Если бы в России было постоянное летнее время — с этим еще можно было смириться. Но «вечная зима» никуда не годится, сообщает депутат. Он добавляет, что множество людей жаловались ему на проблемы со здоровьем или недостатка света.

Не все представители парламента разделяют инициативу Михаила Матвеева. Против «перевода стрелок» выступил сенатор, детский врач хирург Владимир Круглый. В беседе с NEWS.ru он заявил, что это наносит вред человеческому организму, особенно пожилым людям.

Я как врач буду выступать против этой инициативы. Много людей испытывают неприятные симптомы, им сложно адаптироваться. Сложно вставать, сложно потом бывает засыпать. Происходит сбой биологических ритмов. Так или иначе на это реагируют все. Особенно те, кто страдает от гипертонической болезни, сердечных заболеваний. Владимир Круглый член комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ

Если перевод стрелок часов продиктован какими-то очень серьезные экономическими причинами, нужно предоставить серьезные этому доказательства: графики, расчеты. Взвесить все «за» и «против», резюмировал сенатор.

Переход на зимнее время был большой ошибкой, сообщил в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков. По его словам, весь мир стремится к тому, чтобы максимально использовать светлое время суток, особенно светлые вечера. Но Россия не входит в это число.

Человек уходит на работу в темноте, приходит в темноту. Это все направлено на то, чтобы люди никуда не ходили, ничем не занимались, только сидели целыми днями у телевизора и смотрели передачи. Решение от 2014-го пролоббировали телекомпании, которые заинтересованы были в увеличении рейтингов. Я уверен, что сейчас они будут активно препятствовать изменениям. Аркадий Тишков главный научный сотрудник Института географии РАН

Нужно вернуть повсеместно летнее время и больше ничего не менять, считает Аркадий Тишков. Он добавил — были проведены специальные исследования, которые доказали, что жизнь в «вечном лете» положительно влияет на человека. Вплоть до того, что увеличивается рождаемость.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия — большая страна. Одним регионам выгодно переводить стрелки с «летнего» на «зимнее» время, а другим — нет, сообщила NEWS.ru Марина Лукашова заведующая лабораторией астрономических ежегодников Института прикладной астрономии РАН.

Есть северные регионы, то есть расположенные на более «высоких» широтах. Например, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск. Там середина дня не приходится на полдень (как положено), а выпадает на час дня. Из-за чего сокращается световой день. У южан же подобных проблем нет, у них день слишком не сокращается. Поэтому и перевод стрелок не так уж актуален для них. Марина Лукашова заведующая лабораторией астрономических ежегодников Института прикладной астрономии РАН

Однако с экономической точки зрения сезонный перевод стрелок для России будет полезным, отмечает Марина Лукашова. Потому что большая часть рабочего времени во всех регионах будет приходиться на светлое время суток. Поэтому на освещении производственных помещений можно будет сэкономить.

Перевод часов принесет пользу жителям тех регионов России, где солнце появляется на небосводе достаточно часто, сообщила в беседе с NEWS.ru врач общей практики, терапевт Амина Платунова. На их здоровье лишний световой час скажется положительно (хоть и незначительно), ведь на солнце вырабатывается полезный для здоровья витамин D3. На жителей более северных регионов перевод стрелок никак не повлияет, считает она.