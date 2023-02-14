Назван единственный плюс возврата к зимнему и летнему времени Экономист Кульбака: единственный плюс перехода на зимнее время — экономия электроэнергии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Единственным плюсом возврата перехода на зимнее и летнее время является экономия электроэнергии промышленными предприятиями и гражданами, рассказал NEWS.ru кандидат экономических наук Николай Кульбака. Эксперт отметил, что научных обоснований преимуществ или недостатков подобного режима не существует.

Единственный плюс перехода на зимнее и летнее время — экономия электроэнергии промышленными предприятиями и обычными гражданами: у вас пик светового дня приходится, вы реже включаете свет. Из минусов: приходится менять расписание, нужно привыкать к самому переходу. Но однозначных научных расчетов нет, нужен слишком огромный объем данных, — заявил Кульбака.

Он подчеркнул, что экономия электроэнергии не означала бы снижение цен в России, так как в РФ «все слишком монополизировано государством».

Цены в нашей стране ниже не станут, продолжат расти, даже если [страна] перейдет на зимнее время. Наша экономика слишком монополизирована. Чем больше государство все забирает под себя, тем сильнее повышаются цены. Нужно ориентироваться на практику. Если какая-то страна, например в ЕС, переходит на зимне-летнее время, значит ей это выгодно. С научной точки зрения ни минусы, ни плюсы никто нормально не обосновывал, — подытожил Кульбака.

Ранее глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал в разговоре с NEWS.ru прекратить «постоянную чехарду» с идеями вернуть переход на летнее и зимнее время. Таким образом парламентарий прокомментировал соответствующее предложение зампреда комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева.