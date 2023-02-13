В ГД призвали прекратить «чехарду» с возвращением перехода на зимнее время Депутат Нилов: необходимо прекратить «чехарду» с возвратом перехода на зимнее и летнее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо прекратить «постоянную чехарду» с идеями вернуть переход на летнее и зимнее время, таким мнением с NEWS.ru поделился глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Таким образом парламентарий прокомментировал соответствующее предложение зампреда комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева.

Надо заканчивать эту постоянную чехарду. Мы некоторое время назад этот вопрос обсуждали, причем для отдельных субъектов. И то речь шла не о возврате перевода на зимнее время, а о переходе в другой часовой пояс. Много лет мы время не меняем, это было связано с позицией Минздрава, региональных властей и других факторов. Насколько этот вопрос актуален? Сколько путаницы было, когда меняли летнее-зимнее время, сколько опаздывали на поезда, на самолеты, на занятия из-за этих переходов, — отметил Нилов.

Ранее Матвеев заявил, что депутаты Госдумы разработали законопроект о возврате к переходу на летнее и зимнее время в России. По его словам, документ был направлен на рассмотрение в правительство России. В пояснительной записке он уточнил, что ввод этих мер требуется для рационального использования светлого времени суток. Матвеев подчеркнул, что сейчас световое время используется на 16–58% хуже, чем когда действовал переход.

По его словам, люди всегда стремились жить «в согласии с природой» и сегодняшний день не является исключением.