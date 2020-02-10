Следствие объединило уголовные дела в отношении эксперта фонда Горчакова Антонины Зиминой и её мужа Константина Антонца и предъявило им обвинение в госизмене в окончательной редакции.
В настоящее время стороны знакомятся с материалами дела. Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело направят в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу. В случае признания Зиминой и Антонца виновными в совершении преступления, они могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет,
Как ранее писал NEWS.ru, Зимина была арестована в июле 2018 года. Её обвиняют в передаче секретных данных Литве, а также в рассекречивании действующего сотрудника ФСБ. Антонец был заключён под стражу год спустя. Виновными себя они не признают.
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