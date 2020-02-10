https://static.news.ru/photo/c2030aae-4c03-11ea-9e19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие объединило уголовные дела в отношении эксперта фонда Горчакова Антонины Зиминой и её мужа Константина Антонца и предъявило им обвинение в госизмене в окончательной редакции.

В настоящее время стороны знакомятся с материалами дела. Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело направят в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу. В случае признания Зиминой и Антонца виновными в совершении преступления, они могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как ранее писал NEWS.ru, Зимина была арестована в июле 2018 года. Её обвиняют в передаче секретных данных Литве, а также в рассекречивании действующего сотрудника ФСБ. Антонец был заключён под стражу год спустя. Виновными себя они не признают.