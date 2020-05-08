Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра 10 мая

https://static.news.ru/photo/fdb8ccec-920c-11ea-b8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гидрометцентр России объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и области с утра 10 мая из-за порывистого ветра.

Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что предупреждение из-за ветра в столице и области действует с 10:00 до 21:00 10 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве в середине предстоящей недели. Синоптик рассказал, что во вторник, 12 мая, в столице с утра установится фактически летняя погода с температурой до 26 градусов. Однако уже к вечеру этого дня в город придут северные воздушные потоки.