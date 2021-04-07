Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

https://static.news.ru/photo/32a4a840-980b-11eb-989d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильный ветер и гололедица, которые ожидаются 8 апреля в Москве и Подмосковье, вынудили Гидрометцентр объявить жёлтый уровень погодной опасности.

Он будет действовать до 21:00 8 апреля, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Жёлтый — погода потенциально опасна, — отмечается в сообщении.

Порывы ветра в этот день в столичном регионе будут достигать 18 метров в секунду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «супервесна» придёт в Москву в ближайшие выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, к субботе ожидается антициклон, который подарит москвичам много солнца, тёплый южный ветер и погоду без осадков. Даже ночами будет не прохладнее нуля.