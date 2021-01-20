Журналисты выяснили, как сложилась судьба детей из читинской «заброшки»

https://static.news.ru/photo/dfe41bf2-5b08-11eb-bb20-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

После того как в начале 2020 года в заброшенном здании на окраине Читы доброволец Евгений Фёдоров нашёл мужчину с четырьмя детьми, вся страна была взбудоражена этой историей, обсуждаемой на телешоу. Спустя год СМИ решили узнать, что стало с подростками, их отцом и матерью.

Фёдоров по счастливой случайности обнаружил в «заброшке» в районе Острова отца Александра Чипизубова и его детей пяти, шести, 10 и 12 лет. Они были грязные, замёрзшие и голодные, и их забрали волонтёры. После ребят перевели в социальный центр «Надежда», где их проверили медики и выяснили, что каким-то чудом их интеллект не пострадал, несмотря на условия жизни.

Чипизубова же отправили в колонию на три года, так как он находился в федеральном розыске. При этом с его отцовством всё не так просто. Дело в том, что в документах детей он не значится, но и знакомые, и соцработники отметили, что они очень привязаны к Александру и разлука с ним стала стрессом для ребят, передаёт «МК в Чите».

Мать при этом до сих пор фигура в этой истории спорная. Елена Васильева состояла на учёте в наркодиспансере и в её отношении не раз открывались дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Когда детей нашёл волонтёр, она была в гостях у сестры. Её во время обсуждения этой истории предлагали лишить родительских прав.

Как рассказал Фёдоров, Елену в итоге родительских прав лишили, но это не расстроило женщину, которая так и не пришла на суд, но связывалась с общественником, чтобы уточнить, так ли это.

Уполномоченным по защите прав детей в Забайкальском крае Иван Катанаев в свою очередь пояснил, что дети живут в читинском центре помощи. Разлучать их никто не собирается.

При поступлении специалисты обследовали детей и признали их здоровыми, с полным сохранением интеллекта, что удивительно в той ситуации, в которой они оказались. Тогда, в прошлом году, было сделано всё, чтобы вернуть детей в семью, вернуть их матери. К сожалению, этого не получилось. Особого рвения к воссоединению с семьёй женщина не проявляла. Дети остаются у меня на контроле, — рассказал Катанаев.

Однако, признался омбудсмен, из-за карантина он давно с ними не встречался, но всегда справляется о их состоянии по телефону. По его словам, дети очень привязаны друг к другу, а в таких семьях это редкость. У ребят всё благополучно, насколько это может быть в такой ситуации.

Ранее в беду попали дети из Приморья. Трое надышавшихся газом из баллончика подростков госпитализированы во Владивостоке, их нашли в подвале многоэтажки в состоянии опьянения, сообщал NEWS.ru.



