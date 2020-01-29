https://static.news.ru/photo/a73f83b0-428e-11ea-9f22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи задержали не пять, а шесть бывших полицейских по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Ещё одним фигурантом оказался замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец.

В настоящий момент ведётся допрос четверых подозреваемых. Ещё двоих предполагаемых преступников, в числе которых Ляховец, доставят в центральное здание Следственного комитета только к вечеру, так как их задержали за пределами столицы, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По информации журналистов, силовиков могут обвинить в незаконном хранении наркотиков, фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий. Кроме того, сотрудники СК проверяют информацию о причастности задержанных к фальсификациям нескольких других уголовных дел.

Также следователи планируют выйти на других участников преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что пять сотрудников полиции задержаны по делу Голунова.

Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении расследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.