Следователи задержали не пять, а шесть бывших полицейских по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Ещё одним фигурантом оказался замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец.
В настоящий момент ведётся допрос четверых подозреваемых. Ещё двоих предполагаемых преступников, в числе которых Ляховец, доставят в центральное здание Следственного комитета только к вечеру, так как их задержали за пределами столицы,
По информации журналистов, силовиков могут обвинить в незаконном хранении наркотиков, фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий. Кроме того, сотрудники СК проверяют информацию о причастности задержанных к фальсификациям нескольких других уголовных дел.
Также следователи планируют выйти на других участников преступления.
Ранее NEWS.ru писал, что пять сотрудников полиции задержаны по делу Голунова.
Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении расследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.
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