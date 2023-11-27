Журналистка Баязитова намерена обжаловать приговор по делу о вымогательстве

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Александра Баязитова

Журналистка и администратор Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова, приговоренная к пяти годам лишения свободы, намерена обжаловать приговор, сообщает Telegram-канал Mash. Апелляция будет подана адвокатом осужденной. Отмечается, что прокуратура осталась довольна приговором и не будет обжаловать его, несмотря на то что изначально она запрашивала для Баязитовой 14 лет лишения свободы.

Сама Баязитова утверждает, что суд вынес ей «оправдательный» приговор. Она объяснила это тем, что судья назначил ей минимально возможный срок заключения. Несмотря на это, она намерена обжаловать его решение. Отмечается, что она сможет подать на условно-досрочное освобождение через полгода.

Басманный суд Москвы вынес приговор Баязитовой 27 ноября. Она проходила обвиняемой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. По версии следствия, журналистка хотела получить от мужчины крупную сумму денег, обещая не публиковать в Telegram-канале угрожающую репутации информацию. В конечном счете суд приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы, вторая обвиняемая Ольга Архарова, которая вела канал вместе с ней, приговорена к 4,5 года лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.