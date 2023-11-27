Администраторам канала «Адские бабки» дали реальные сроки Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам колонии по делу о вымогательстве

Фото: t.me/moscowcourts

Александра Баязитова

Басманный суд приговорил журналистку Александру Баязитову к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, сообщила пресс-служба судов Москвы. Вторая обвиняемая Ольга Архарова, которая вела с Баязитовой Telegram-канал «Адские бабки», получила 4,5 года лишения свободы.

Ольге Борисовне Архаровой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Александре Владимировне Баязитовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Баязитова находилась в СИЗО с августа 2022 года, когда была задержана по обвинению в вымогательстве у банкира Александра Ушакова. Прокурор запрашивал для Баязитовой 14 лет тюрьмы и 13 лет — для Архаровой. По версии следствия, журналистки хотели получить от предпринимателя крупную сумму денег, обещая взамен не публиковать в Telegram-канале информацию, способную навредить его репутации. Третья обвиняемая по делу «Адских бабок» Инна Чурилова пошла на сделку со следствием и была отпущена под домашний арест. Дело выделили в отдельное производство, и ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Адвокат Елена Федулова ранее рассказала, что топ-менеджер Промсвязьбанка, который проходит потерпевшим по делу, просил суд об условных сроках для Баязитовой и Архаровой. По словам адвоката, ее подзащитный принял извинения и не имеет претензий к обвиняемым.