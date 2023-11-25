Потерпевший по делу «Адских бабок» попросил дать обвиняемым условные сроки Адвокат Федулова: потерпевший попросил дать Баязитовой и Архаровой условные сроки

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Александра Баязитова

Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, который проходит потерпевшим по делу о публикациях в Telegram-канале «Адские бабки», попросил суд дать обвиняемым журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой условные сроки, рассказала адвокат Елена Федулова, пишет Telegram-канал Baza. Ранее прокурор запросил для Баязитовой 14 лет заключения и 13 лет для Архаровой.

По словам Федуловой, Ушаков попросил суд избрать в отношении обвиняемых наказание, не связанное с лишением свободы. Банкир на заседаниях также просил не отправлять Архарову в СИЗО, сообщила адвокат.

Потерпевший принял извинения и не имеет претензий к подсудимым, рассказала она. Третья фигурантка дела Инна Чурилова ранее пошла на сделку со следствием, ее поместили под домашний арест, впоследствии суд приговорил ее к четырем годам условно.

Журналисток задержали в августе 2022 года. Авторы Telegram-канала «Адские бабки» обвиняются в вымогательстве денег у банкира за обещание не публиковать информацию, которая могла навредить его репутации.

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев ранее призвал суд учесть несоразмерность преступления и наказания в случае с Баязитовой и Архаровой. Он подчеркнул, что речь идет о вымогательстве чуть более миллиона рублей, на которые сейчас «даже машину не купить».