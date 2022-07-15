Журналиста Евгения Киселева объявили в розыск

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Журналиста Евгения Киселева (внесен в список физических лиц, исполняющих функции иностранного агента) объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых лиц МВД РФ. Согласно картотеке, в отношении него возбуждено уголовное дело.

С октября 1993-го по апрель 2001 года Киселев работал на НТВ, последний год — был гендиректором. С 2008 года он начал карьеру на украинском телевидении, в настоящее время работает ведущим телеканала «Украина 24».

Киселев попал в список иноагентов в начале апреля. Вместе с Киселевым в него включили журналиста Матвея Ганапольского (внесен в список физических лиц, исполняющих функции иностранного агента), также работающего на Украине.