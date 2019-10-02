https://static.news.ru/photo/a04912b4-e506-11e9-9469-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Журналист РИА «Новости» Свят Павлов написал заявление в Следственный комитет РФ после тренинга для военных корреспондентов, который организует Минобороны. По его словам, перед отправкой в горячие точки журналистов избивают и под автоматные очереди заставляют ползать по камням с мешком на голове, готовя их таким образом к встрече с террористами.

Без сертификата о прохождении такого обучения журналиста — во всяком случае, сотрудника государственного медиа — больше не отправят в зону вооружённого конфликта, — рассказал интернет-изданию «Медиазона» Павлов.

Учебно-практические курсы «Бастион», существующие с 2006 года, организованы Союзом журналистов Москвы при участии Минобороны и других силовых ведомств. Согласно отчётам, они помогают улучшить взаимопонимание СМИ с армией и сформировать навыки, которые помогут остаться невредимым в зоне боевых действий.

На курсах, которые проходили в Севастополе, в роли террористов выступали морские пехотинцы, которые по-настоящему и заламывали руки, и пинали. Организаторы оправдывали это тем, что настоящие террористы будут издеваться над представителями прессы ещё сильнее.

Многие журналисты покинули эти курсы, так и не получив сертификат, в их числе был и Павлов. В Москве он зафиксировал у врачей все ссадины и ушибы, а также полученное там сотрясение мозга. В своём заявлении в СКР он просит возбудить уголовное дело на организаторов за превышение должностных полномочий.

Как писал News.ru, исполняющий обязанности посла России в Великобритании Иван Володин прокомментировал увольнение бывшего журналиста «Известий» Ильи Крамника. По мнению Володина, издание не стало продлевать контракт из-за вмешательства пресс-службы Министерства обороны РФ. Военный обозреватель Крамник ранее написал статью с критикой министра обороны Сергея Шойгу. «Известия» удалили материал со своего сайта, а с журналистом отказались продлевать рабочий контракт. Володин посчитал, что большая часть статьи посвящена тому, что армия неправильно работает с общественностью и журналистами, и только 10% текста касаются Шойгу. В частности, в материале «почти без аргументов» постулируется мысль о том, что всеми успехами на своём посту нынешний министр обороны обязан своему предшественнику Анатолию Сердюкову.