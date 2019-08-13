https://static.news.ru/photo/799975fa-bdb5-11e9-bd3f-fa163e074e61_660.jpg Максим Шевченко Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Журналист Максим Шевченко опубликовал в Instagram видео, в котором взял назад свои слова о главе Чечни Рамзане Кадырове. Речь идёт об обсуждении высказывания политика об имаме Шамиле.

Во время стрима на Youtube Шевченко заявил, что Кадыров «сдаёт назад», приглашая в Чечню разных дагестанских учёных. Журналист назвал свои высказывания «резкими и обидными» для любого кавказца и мужчины.

Шевченко подчеркнул, что записал извинения после звонка спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

Кадыров в интервью посвященном годовщине начала второй чеченской войны сравнил предводителя боевиков Шамиля Басаева с имамом Шамилем — национальным героем чеченского и дагестанского народов, который в XIX веке возглавлял борьбу кавказцев с Российской Империей. Эти слова политика оскорбили многих жителей Дагестана.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что политик не высказывался в негативном ключе об имаме Шамиле и его роли в войне с Россией в XIX века на Кавказе. Поэтому критика в его сторону от жителей Дагестана является необоснованной.