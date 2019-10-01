https://static.news.ru/photo/48c272c4-e44d-11e9-a067-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рыбка Фото: Сергей Рыбка/facebook.com

Журналист Сергей Рыбка назначен новым главным редактором «Газеты.Ru».

Молодой человек будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики портала, развитие контента и его адаптацию для разных каналов. Ранее Рыбка работал редактором и ведущим на радиостанции «Говорит Москва».

Бывший главред «Газеты.Ru» Ольга Алексеева займётся новым проектом Rambler Group, говорится на официальном сайте интернет-издания.

Ранее News.ru писал, что главный редактор ТАСС Максим Филимонов покидает свой пост. Он перейдёт работать в группу «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в качестве главы блока по внешним связям и коммуникациям.