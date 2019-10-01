Журналист Сергей Рыбка назначен новым главным редактором «Газеты.Ru».
Молодой человек будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики портала, развитие контента и его адаптацию для разных каналов. Ранее Рыбка работал редактором и ведущим на радиостанции «Говорит Москва».
Бывший главред «Газеты.Ru» Ольга Алексеева займётся новым проектом Rambler Group, говорится на официальном
Ранее News.ru писал, что главный редактор ТАСС Максим Филимонов покидает свой пост. Он перейдёт работать в группу «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в качестве главы блока по внешним связям и коммуникациям.