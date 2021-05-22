Журналист из Британии повеселил дагестанцев

Корреспондент британского издания The Independent Оливер Кэрролл поделился впечатлениями от путешествия в Дагестан. Он упомянул эпизод, развеселивший местных жителей.
В свой публикации Кэрролл
Так, заброшенные прежде здания становятся импровизированными гостевыми домами. При этом в Чохе строят шикарный пятизвездочный отель с вертолётной площадкой.
Там журналист провёл несколько дней. В один из них ему позволили подоить корову. Затея закончилась печально для британца, поскольку животное его лягнуло копытом. Видео случившегося разошлось по селу благодаря WhatsApp. Как отметил Кэрролл, оно вызвало у местных бурное веселье.
Позже мне объяснили, что по местным патриархальным обычаям доить корову — постыдное занятие для мужчины, — подчеркнул британец.
Ранее стало известно, что в январе 2021 года поздравления с вековым юбилеем со дня образования республики направил российский президент Владимир Путин жителям Дагестана. Глава страны отметил, что Дагестан стал домом для разных культур и народов и его богатейшее наследие — обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье.