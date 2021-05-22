Журналист из Британии повеселил дагестанцев

https://static.news.ru/photo/cbb4bcf6-bb78-11eb-a393-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Корреспондент британского издания The Independent Оливер Кэрролл поделился впечатлениями от путешествия в Дагестан. Он упомянул эпизод, развеселивший местных жителей.

В свой публикации Кэрролл рассказал о малоизвестном селе Чох, откуда открываются потрясающие виды на кавказские горы, и соседнем ауле-призраке Гамсутль. Автор упомянул, что туда в настоящее время стремятся толпы туристов, а местное население приспосабливается к их требованиям.

Так, заброшенные прежде здания становятся импровизированными гостевыми домами. При этом в Чохе строят шикарный пятизвездочный отель с вертолётной площадкой.

Там журналист провёл несколько дней. В один из них ему позволили подоить корову. Затея закончилась печально для британца, поскольку животное его лягнуло копытом. Видео случившегося разошлось по селу благодаря WhatsApp. Как отметил Кэрролл, оно вызвало у местных бурное веселье.

Позже мне объяснили, что по местным патриархальным обычаям доить корову — постыдное занятие для мужчины, — подчеркнул британец.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года поздравления с вековым юбилеем со дня образования республики направил российский президент Владимир Путин жителям Дагестана. Глава страны отметил, что Дагестан стал домом для разных культур и народов и его богатейшее наследие — обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье.