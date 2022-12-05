Журналист Борис Калягин скончался на 85-м году жизни

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Борис Калягин

Журналист Борис Калягин скончался на 85-м году жизни. Прощание с Калягиным состоится 7 декабря в 12:00 в зале Центральной клинической больницы в Москве, сообщил РИА Новости заместитель директора, профессор факультета креативных индустрий и Института медиа и дизайна Высшей школы экономики Олег Дмитриев.

Прощание состоится 7 декабря, в среду, в 12:00. Прощальный зал ЦКБ № 1, Центральная клиническая больница. <...> После продолжительной болезни, на 85-м году жизни, — сказал Дмитриев.

Калягин — советский журналист-международник, родился в Москве в 1938 году. С 2004 года он работал в Высшей школе экономики. В 1974-1976 годах был заместителем главного редактора программы «Время», в 1981-1988 годах работал заведующим бюро телевидения и радио в США, а в 1993-1996 был заместителем директора телеканала «Останкино».

3 декабря в Санкт-Петербурге скончался прозаик Илья Штемлер, сообщила друг семьи, поэтесса Татьяна Семенова. Она отметила, что писатель умер всего за полтора месяца до своего 90-летия.

Романы Штемлера ставили в театре и на телевидении. Среди них — фильм «Плата за проезд», снятый в 1986 году режиссером Вячеславом Сорокиным, на основе сюжета «Таксопарка». В числе наград литератора — премия Александра Володина (2005), Царскосельская художественная премия «За яркую индивидуальность в романах и повестях последних лет» (2007), Литературная премия имени Николая Гоголя за роман «Одинокие в раю» (2016).

Писатель награжден орденом «Знак Почёта» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.