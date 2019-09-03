https://static.news.ru/photo/3ec78040-ce39-11e9-927a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фомин Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Следственный комитет РФ просит суд перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест.

Информация об этом появилась на официальном сайте СК.

Студента ВШЭ Егора Жукова обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля. 31 августа сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его квартире. Ранее Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты и оставил студента в СИЗО.

Также 19 августа стало известно, что под арестом оставлен Сергей Фомин — ещё один обвиняемый по делу о массовых беспорядках. Власти заявили, что он пытался пройти через оцепление, прикрываясь чужим ребёнком. Позже отец малыша Дмитрий Проказов рассказал, что Фомин является их родственником.

Ранее News.ru писал о том, что Высшая школа экономики (ВШЭ) не собирается отчислять Жукова. Об этом заявил первый проректор вуза Вадим Радаев.