Жизнь в подвалах и работа за семерых: почему дворники Уфы начали голодовку Работники благоустройства записали видеообращение к Владимиру Путину с требованием отставки главы Башкортостана

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Дворники Уфы начали голодовку с требованиями улучшения условий труда, а также отставки главы Башкортостана Радия Хабирова. Они записали обращение к Владимиру Путину, рассказав о своих проблемах. В частности, работники муниципальных предприятий жалуются на увеличение нагрузок, снижение зарплат, а также проблемы с жильём и инвентарём. Из-за этого количество специалистов по клинингу в городе сокращается, отмечают они, что не лучшим образом отражается на благоустройстве. NEWS.ru узнал, что заставило протестующих пойти на крайнюю меру.

«Лично я убирала семь ставок»

На днях участники голодовки дворников в Уфе записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором объявили с 16 сентября голодовку. Они потребовали отставки главы Башкортостана Радия Хабирова и мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Чиновников протестующие обвинили в «развале экономики, социальной сферы», а также в коррупции, ухудшении межнациональных отношений и во «введении в заблуждение федеральных властей посредством предоставления ложной информации». Также они потребовали отправить в отставку башкирское правительство «за хроническую неспособность управление экономикой и социально-гуманитарной сферой».

Лидер движения обманутых дворников Алсу Гайнуллина рассказала, что работники коммунальной сферы более двух лет добиваются повышения зарплат. По её словам, дворники не могут добиться обеспечения «элементарных прав» на обеспечение инвентарём, спецодеждой и страхования жизни и здоровья.

Но главная тема — это социальное жильё, о чём сообщила NEWS.ru Гайнуллина. И мэр башкирской столицы, по её словам, не использовал законных возможностей для решения проблем.

Сегодня начали голодовку четыре дворника и ещё два общественника. Мы требуем предоставления социального жилья — такая практика была до 2009 года и распространялась на работников ЖКХ со стажем более 10 лет, теперь этого ничего нет. Мы около двух лет требуем от властей Башкортостана вернуть эту норму, но безрезультатно. Также мы требуем повышения зарплат на фоне увеличения нагрузок. Раньше на одну ставку мы убирали 3 тысячи квадратных метров, сейчас объём подняли до 9 тысяч квадратных метров. По нормативам нам нельзя больше трёх ставок, но некоторые работают больше. Лично я убирала семь ставок и в день приходилось убирать по 21 тысяче квадратных метров. Многие из-за происходящего начали увольняться. Если раньше в Уфе было 2,5 тысячи дворников, то сегодня только 650, отсюда и рост нагрузок, — рассказала Алсу Гайнуллина.

Она трудится в ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» — коммунальной компании, контролируемой администрацией города. Как выяснил NEWS.ru, это предприятие находится в стадии банкротства и на нём введено внешнее управление. Там же трудится и объявившая голодовку Гульфира Хабирова. Местные СМИ писали, что она уже 15 лет вынуждена жить в подвале.

Гульфире 62 года, она приехала в Уфу из Нуримановского района, где, по её словам, работу найти было нереально, муж пил, а детей надо было содержать. В столице республики она устроилась дворником, потому что за это её обещали обеспечить жильём. Поселили Гульфиру с детьми в подвале дома в Черниковке. С тех пор она там и обитает, — пишет издание Ufa1.

Гульфира Хабирова — далеко не единственный уфимский дворник, живущий в подвале. Ранее в Управлении жилищного хозяйства Орджоникидзевского района Уфы сообщали, что никто работникам благоустройства города никаких квартир не обещал, а в подвальных помещениях, которые находятся в ведомстве Управления земельно-имущественных отношений администрации Уфы, им разрешили поселиться лишь на время работы.

Они живут в этих помещениях с разрешения и согласия жителей, устного, полученного лет пять-десять назад. Когда эту тему раскручивают, Управление земельно-имущественных отношений администрации Уфы, естественно, начинает проверять, правда ли в их помещениях живут бесплатно. Кроме того, есть помещения, которые относят к общедомовому имуществу. Чем больше народа смотрит на это, тем больше не хочет, чтобы в их помещениях жили, по их мнению, чужие люди, — заявлял директор Орджоникидзевского УЖХ Артур Шагаргазин.

Между тем, по словам Хабировой, руководство обещало предоставить ей социальное жильё, но с тех пор руководители предприятия поменялись, у женщины выросли дети и появились внуки. В 2021 году она пожаловалась на низкую зарплату в 30 тысяч рублей, которую, как и Алсу Гайнуллина, получала за уборку семи дворов.

По словам депутата Госдумы Павла Качкаева, протестующие дворники не могут претендовать на новое жильё из-за того, что «законодательство изменилось и это произошло не сегодня, а лет десять назад».

Когда ещё можно было предоставлять дворникам жильё по социальному найму, но это тоже было служебное жильё. Ситуация с тех пор изменилась не в лучшую сторону. Это всё-таки забота властей — региональных, федеральных, муниципальных. Года четыре назад принимали законопроект по социальному жилью с бессрочной арендой без права приватизации. Надо строить такие дома и предоставлять это жилье дворникам. Для решения вопроса те же самые общежития в муниципалитете и в регионе восстанавливать. Или предусматривать жильё в строящихся домах, — заявлял Качкаев.

После начала голодовки местные власти пояснили, что работники ЖКХ Уфы имеют право получить жильё по договору коммерческого найма только на период трудовых отношений. Об этом говорится в распространённом заявлении администрации Орджоникидзевского района Уфы.

По словам чиновников, ситуация с протестом дворников «держится на контроле». При этом в администрации заявили, что протестующие ранее неоднократно обращались с многочисленными жалобами, но сделать что-либо не в силах, потому что нарушения закона в положении дворников нет.

Участники голодовки — работники районного ОЖХ — неоднократно обращались в различные органы власти с жалобами на действия руководства и на систему оплаты труда дворников. При этом система оплаты труда работников ОЖХ Орджоникидзевского района абсолютно идентична системе оплаты труда рабочих других жилищных предприятий Уфы, — отметили в администрации.

Также чиновники напомнили, что ранее Государственная инспекция труда в Башкортостане проверяла деятельность ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», в результате «были приняты меры в части индексации заработной платы», а также «заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам о нормировании и изменении системы оплаты труда работников предприятия».

В настоящее время оплата труда в данном ОЖХ производится в соответствии с требованиями ТК РФ, положением об оплате труда и положением о нормировании труда, —заявили в администрации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Нас никто не хочет слышать»

Недовольные уфимские дворники объединились в свой неформальный профсоюз. Как рассказывает Алсу Гайнуллина, изначально в движении обманутых дворников было 80 человек, но, по ее словам, однажды всех их собрали в руководстве ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы» и стали пугать увольнением, а также изгнанием из подвальных помещений, где многие проживают. После этого около 40 человек вышли из профсоюза.

Я борюсь за наши права уже два года, и за мной работодатель постоянно наблюдает, чтобы уличить в каком-либо нарушении. Пытались акт составить об отсутствии на месте работы, но я на рабочем посту вела видеоотчёты, что нигде я не отсутствую. Нас никто не хочет слышать, а когда узнали, что 16 сентября мы готовим голодовку, начальство просило отсрочить на несколько дней. Но мы бьёмся во все двери и требуем справедливости с 2020 года, и ни у кого не было желания нас понять. Я неоднократно пыталась попасть на приём к Хабирову, но наша проблема, как считают власти, не его уровня — он спускал наши обращения в районную администрацию, — объясняет Гайнуллина.

По её словам, после начала голодовки никто из властей не отреагировал на требования протестующих. Приходил только участковый полицейский, врач и представители администрации Калининского района Уфы. Последние, как заявила Гайнуллина, проведали протестующих, потому что голодовка проводится на их территории, они проверили, есть ли у протестующих питьевая вода, и ушли.