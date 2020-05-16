Жившая по «мужскому» паспорту россиянка получила правильный документ

https://static.news.ru/photo/6f6aa7ac-9758-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина из города Губаха Пермского края из-за ошибки на протяжении трёх лет была вынуждена жить по «мужскому» паспорту. В мае 2020 года россиянка, наконец, получила гендерно правильный документ, сообщили журналистам представители пресс-службы краевого МВД.

Отмечается, что ошибка произошла после того, как женщина меняла паспорт после заключения брака. Сотрудники паспортного стола указали в документе мужской пол. Впоследствии они отказывали гражданке в замене паспорта и требовали, чтобы она повторно оплатила пошлину за процедуру. Это требование было аргументировано тем, что женщина при получении документа сама проверяла внесённые данные и посчитала их верными.

В МВД подчеркнули, что на протяжении 2018 года жительница Пермского края ввиду занятости не обращалась в миграционную службу. Ошибка в паспорте никак ей не мешала, россиянка даже смогла по «мужскому» документу получить кредит на несколько сотен тысяч рублей.

Сотрудники миграционной службы установили гражданку, предложили ей заменить удостоверяющий личность документ. 15 мая 2020 года ей выдан новый паспорт, где пол указан верно, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы краевого МВД.

Информированные источники сообщили, что процедуру замены документа женщина оплатила сама.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Пермского края получил один год и четыре месяца колонии строгого режима за то, что едва не сжёг свою сожительницу за порчу телефона.