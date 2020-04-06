Общество

Жителям Томска разрешили гулять с детьми

17:15, 06 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин разрешил жителям ездить на дачу с семьёй и гулять с детьми во дворе.

По его словам, в город пришла настоящая весна, светит солнце и в такую погоду мамам можно погулять с колясками во дворе дома. Губернатор при этом призвал помнить о дистанции и не собираться группами, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Мурманской области разрешило родителям гулять с детьми дошкольного и младшего школьного возраста во время карантинного режима, а также расширило список предприятий, которые могут работать в выходные дни.

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