Жителям Подмосковья разрешили использовать машины во время изоляции

https://static.news.ru/photo/1a3d299a-76ff-11ea-99d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Московской области в период введённого из-за пандемии коронавируса режима полной самоизоляции могут использовать для передвижения личные автомобили, но только для того, чтобы добраться до ближайшего гипермаркета.

Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обязать граждан не покидать места проживания, за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с использованием личного транспортного средства, — сообщается на сайте правительства Московской области.

Подмосковье по примеру столицы ввело режим всеобщей самоизоляции с 30 марта. Жителям региона запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.

Как ранее писал NEWS.ru, платформа для получения разрешения на передвижение в период всеобщей самоизоляции появится в Московской области к 6 апреля.