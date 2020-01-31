Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Похолодание ожидается в столичном регионе с 5 февраля, сообщил и. о. Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, днём столбики термометров покажут до пяти градусов мороза, что покажется москвичам настоящим «морозищем» после аномально тёплой погоды.

Вероятность понижения температуры уже с пятого числа, и оно обусловлено затоком холодного воздуха с Карского моря, с Новой земли, — пояснил синоптик.

Он уточнил, что в ночные часы прогнозируется минус 5-9 градусов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Вильфанд рассказал, что среднемесячная температура февраля окажется ниже январской в большинстве регионов России.

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