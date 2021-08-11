Жителям Башкирии подарят сено за вакцинацию

В Аскинском районе Башкирии началась акция, в рамках которой среди жителей, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, разыграют стога сена. Об этом сообщается в официальной районной группе во «ВКонтакте».

Акцию назвали «Вакцинируйся — получи сено». Согласно условиям, участник должен иметь личное подсобное хозяйство и жить в одном из сельских поселений района. Первую прививку необходимо получить в период с 11 по 21 августа.

В рамках проекта «Здоровое село» в районе запущена акция-поощрение «Вакцинируйся — получи сено!» среди жителей сельских поселений, — говорится в сообщении.

Три победителя получат по рулону сена. Их выберут жеребьёвкой по списку из больницы.

Ранее в Москве возобновился розыгрыш автомобилей среди тех, кто сделал первую прививку. Кроме того, для жителей Москвы в возрасте старше 60 лет проводится поощрительная акция «Миллион призов». К участию в ней допускаются обладатели столичного полиса ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса до 15 августа включительно.