В Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди привившихся от COVID

Власти столицы возобновили розыгрыш автомобилей среди тех, кто сделал первую прививку от коронавируса. Победители будут определены 21 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Розыгрыш пяти машин будет проведён среди привившихся первым компонентом вакцины с 12 по 18 июля. Он будет транслироваться на телеканале «Москва 24». После эфира организаторы позвонят победителям и расскажут, как забрать призы.

Кроме того, для жителей Москвы в возрасте старше 60 лет проводится поощрительная акция «Миллион призов». К участию в ней допускаются обладатели столичного полиса ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса до 15 августа включительно.

Ранее сообщалось, что первый компонент вакцины получили свыше четырёх миллионов жителей Москвы. Полностью прошли процедуру вакцинации более 2,2 млн москвичей. В столице в настоящее время действуют порядка 300 пунктов вакцинации.